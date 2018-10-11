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AYM'nin "Ayasofya" kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, Ayasofya'nın ibadete açılması talebiyle yapılan bireysel başvuruyu reddetti. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

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AYMnin &quot;Ayasofya&quot; kararı Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesi (AYM) bir derneğin Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürerek yaptığı başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Ayasofya'da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir derneğin, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Başvuruda, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği öne sürüldü.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alınan başvurunun değerlendirilmesinde, ihlale neden olduğu iddia edilen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldı.

Bu nedenle Yüksek Mahkeme, başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: AA

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