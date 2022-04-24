Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne karşı mücadele kesintisiz sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
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