Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist tutuklandı
[Kolaj: TRT Haber]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'yi yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Terör örgütü PKK şüphelisi F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Yunanistan PKK/YPG Edirne
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