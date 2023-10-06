Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sırasında yaralandı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda polis memuru Hüseyin Şimşek'in Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine teröristlerin roketli saldırısında şehit olduğunu açıkladı.