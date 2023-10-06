Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 06.10.2023 08:54

Ankara'daki saldırı sonrası sosyal medyada terör propagandası yapan 23 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'daki saldırı sonrası sosyal medyada terör propagandası yapan 23 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: TRT Haber]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'nin yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik PKK/KCK'lı 2 terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı girişiminin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 14 ilde 23 şüpheli tespit edilerek, gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir"

ETİKETLER
Ankara Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
DEAŞ'a yönelik 26 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 92 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
Filipinler'de bomba ihbarı: 42 havaalanında yüksek alarm
09:56
Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki binada çıkan yangında 7 kişi öldü
09:51
Trump, eski avukatı Cohen'e açtığı davadan geçici olarak caydığını duyurdu
09:54
Perre Antik Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaikleri koruma altına alınıyor
09:47
Yozgat’ta şeker pancarı hasadı başladı
09:40
Edirne'de bir ayda 628 düzensiz göçmen yakalandı
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
FOTO FOKUS
11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı
11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ