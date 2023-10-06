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Türkiye
AA 06.10.2023 08:21

11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı

11 ilde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında 75 şüpheli daha gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya operasyonu duyurduğu paylaşımında, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

HDP İl Başkanı gözaltında

İzmir'deki operasyonda HDP İzmir İl Başkanı ve İl Yöneticisi ile HDP Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.

Parti binası ve evlerdeki arama sürüyor.

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PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı
11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı
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