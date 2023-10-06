11 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 75 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ)YÖNELİK 1️⃣1️⃣ İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA 7️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkâri,… pic.twitter.com/THNJ0RCwKZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

HDP İl Başkanı gözaltında

İzmir'deki operasyonda HDP İzmir İl Başkanı ve İl Yöneticisi ile HDP Buca İlçe Başkanı gözaltına alındı.

Parti binası ve evlerdeki arama sürüyor.