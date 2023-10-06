Sevkiyat aşamasındaki 6 elektrikli otomobil yandı

6 adet elektrikli otomobili garaja taşıyan tır, cadde üzerinde seyrederken dorsesindeki otomobillerden biri bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.

Yanan otomobilden yükselen alevlerin diğer otomobillere de sıçramasıyla tırın dorsesinde bulunan tüm otomobiller yanmaya başladı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yanan otomobillere yangın tüpleriyle müdahale ederken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü su ile müdahale ederek yanan otomobilleri söndürdü.

Tekrar alev aldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen elektrikli otomobiller, yeniden alev almaya başladı.

Ekipler, tekrar tekrar alev alan otomobillerde yaklaşık 2 saat soğutma çalışmaları yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangın sonrası hurdaya dönen otomobillerde inceleme yaptı.