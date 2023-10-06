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Türkiye
AA 06.10.2023 03:14

Karabük'te 3 samanlık yandı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3 ayrı samanlık, çıkan yangında zarar gördü.

Karabük'te 3 samanlık yandı
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde Ramazan Şahin'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ovacık Belediyesi ve Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında söz konusu samanlık kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 3 samanlık yandı

Merkeze bağlı Karşı Mahalle'de Mustafa Süze'ye, Ekincik köyü yolu üzerinde de Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlıklarda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen bu yangınlarda da samanlıklar zarar gördü.

Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

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