Açık 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.10.2023 01:32

İzmir açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı, 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 114 düzensiz göçmeni yakaladı.

Menderes ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

İzmir açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan botta 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 46 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Polisten kaçıp seyir halindeki otomobilde şoför değiştirenler yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:31
Polisten kaçıp seyir halindeki otomobilde şoför değiştirenler yakalandı
01:45
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde savaş uçakları havalandı
01:09
Musk'a Twitter ile ilgili 'ifade' davası açıldı
00:46
BAE 2021'den bu yana kapalı olan Beyrut Büyükelçiliğini açmaya hazırlanıyor
00:41
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
00:27
Hollanda AB'nin hızla genişlemesini reddediyor
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
FOTO FOKUS
AB 'Karabağ' sorusuna cevap veremedi: 30 yıldır neredeydiniz?
AB 'Karabağ' sorusuna cevap veremedi: 30 yıldır neredeydiniz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ