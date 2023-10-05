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Türkiye
DHA 05.10.2023 23:30

Bartın'da anız yangını: 1 ölü

Bartın’ın Ulus ilçesinde evinin önünde anız ateşi yaktıktan sonra sarp arazide dengesini kaybedip düşerek bayılan Muzaffer Bayar yanarak hayatını kaybetti.

Bartın'da anız yangını: 1 ölü

Muzaffer Bayar, evinin yanında bulunan yamaçtaki arazide anız ateşi yaktı. Alevleri kontrol etmek isteyen Bayar, sarp arazide ayağının kayması sonucu düşüp bayıldı.

Akşam eve dönmeyen Bayar'ın ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekipleri ve köy halkı arama yaptı. Arama sırasında evin yanındaki tarlada anız yakılması sonucunda sönmüş alevler görüldü.

Sarp arazide düşerek bayıldığı belirlenen Muzaffer Bayar’ın yanmış haldeki cansız bedenine ulaşıldı.

Bayar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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