Van'da zehir tacirlerine operasyon: 26 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 29 Eylül-5 Ekim'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 23,99 gram esrar, 22 gram eroin, 18,21 gram sentetik kannabinoid, 9,62 gram metamfetamin, 3 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 24'ü hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.