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Türkiye
İHA 05.10.2023 21:52

Okul önünde öğretmeni darp ettiler

Kahramanmaraş’ta bir öğretmen, karı-koca tarafından 'çocuklarına kızdığı' gerekçesiyle okul önünde darp edildi.

Okul önünde öğretmeni darp ettiler

Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu'nda görev yapan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil, iddiaya göre okulda yaramazlık yapan bir öğrenciyi uyardı.

Duruma sinirlenen aile, öğretmenle konuşmak için okul önüne gitti. Karı-koca çift, öğretmen Ferhat Pakdil'i görür görmez darp etmeye başladı. Darp sonucu bileği kırılan ve başından darbeler alarak yaralanan öğretmen, bir gün hastanede müşahede altında tutuldu.

Pakdil, kendisini darp eden karı-koca hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Öğretmen Pakdil, “Salı günü derse gelmek için okula geldim, aracımı park ettim. Şahıslar hemen yukarıda bekliyormuş, tanımıyorum kendilerini. Bir anda önce şahsın eşi darp girişiminde bulundu, kendimi savunayım derken erkek eş saldırıda bulundu. Kafa bölgeme 4-5 yumruk attı, yere düştüm. Yüzümden kan geldiğini görünce refleks olarak aracıma bindim, hastaneye doğru yola çıkayım dedim. Müdür yardımcımız geldi ve beraber hastaneye gittik. Raporumuzu aldık, şikayetçi olduk. Bugün benim yerim şu anda burası değildi, ben okulda olacaktım” dedi.

Okul önünde öğretmeni darp ettiler

“Şiddetin her türlüsü hiç hoş değil”

Öğretmenlere karşı yapılan şiddeti kınadığını belirten Pakdil, “Biz, bütün problemlerimizi Allah’ın verdiği beyin ve dille çözebiliriz. Yeter ki biz bunları kullanalım. Bunu kullandığımız zaman inanın ne şiddet ne de başka bir şey, şiddetin her türlüsü hiç hoş bir şey değil. Biz bunu konuşarak çözebiliriz. Benim şu an 23 tane öğrencim rezil oldu. Başka sınıflara gittiler, diğer öğretmen arkadaşlarımız ilgileniyor ama onların başında benim olmam gerekiyordu” diye konuştu.

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Kahramanmaraş Öğretmen
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