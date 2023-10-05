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Türkiye
AA 05.10.2023 21:25

Çanakkale açıklarındaki 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarındaki 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.

"KB-20" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Irak uyruklu 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-6" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 67 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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