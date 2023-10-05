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Türkiye
DHA 05.10.2023 21:12

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Levent katılımı, Ankara istikametinde çakar kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetim sırasında çakarlı araçlarda bulunması gereken belgeler tek tek kontrol edilirken, tahsis belgesi bulunmayan araçlara usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanmaktan 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında trafikte bulunan sürücüler de denetimlerin arttırılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da çakarlı araçlara denetim

"Yapılan denetimlerden dolayı gayet memnunuz"

Kontrollerin yapıldığını görerek görevli polis Memurlarına teşekkür eden sürücü Volkan Demir, "Yapılan denetimlerden dolayı gayet memnunuz, yapsınlar. Herkes kendi yolunda gitsin, Ambulans gibi acil gitmesi gerekenler de emniyet şeridini kullanabilsinler. Beni çok etkilemiyor ama çok insanın hakkının yendiğini düşünüyorum. Nitekim 50-60 liraya alınıp takılan lambalar" dedi.

Yaşar Gülcihan ise, "Ceza yazsınlar, en iyisini yapıyorlar. Adı üstünde usulsüz zaten. Bu ara pek denk gelmiyorum, eskisi kadar yok" diye konuştu.

Taksici İbrahim Süzgün "Denetimler yapılsın çünkü çok sahtekar var. Biz de memurlarımızdan yanayız, böyle şeylere de karşıyız. Ben trafikte çok denk geliyorum. Senelerdir bu işi yaptığımız için fazla kâale almıyoruz. Ben genelde yol vermiyorum. Kime yol vereceğiz? Kime yol vermeyeceğiz? Ambulans, polis, memur bunlar zaten başta gelen araçlar. Benim bildiğim kadarıyla her arabaya takmasalar da 100 arabadan 50'sine çakar takıyorlar. Devlet memuruyum diye geçiniyorlar. Sen bizim yerimizde olsan yol verirsin, bizde yol veriyoruz ama bazen de vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Trafik Denetim
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