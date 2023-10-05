KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Giresun'un fahri hemşehrisi oldu

Giresun Belediyesi Plajlar Bölgesi Sosyal Tesisleri'nde Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta federal çatı altında bir çözüme hayır dediklerini belirtti.

Tatar, federal çatının bir bakıma çoğunluğun azınlığı yöneteceği tek egemenlik ve Avrupa Birliği oyunlarıyla kuzeyi ile güneyi ile Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almak olduğunu ifade etti:

"Türkiye ile bağlarımızı koparmak için oynanan oyunlara karşı artık bu işin kuzeyi, güneyi kalmadı, Kıbrıs'ta bir devlet vardır, o devlet Türk devletidir, Kıbrıs Türk devletidir, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde siyasetini şekillendirmekte ve ona göre başta ben Cumhurbaşkanı olarak hükümetimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla et ve tırnak Türkiye ile istişare içerisinde, uyum içerisinde, oradaki milli birliği sağlamak için bu anlayışla yönetebilen bir Türk Cumhuriyetinin elbette ki alternatifi yoktur."

"KKTC'nin önemi her geçen gün daha da arttı"

Daha sonra Giresun Belediyesini ziyaret eden Tatar'a, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu "hemşehrilik" beratı verdi.

Tatar, burada gazetecilere, Giresunlulara KKTC halkının sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Ülkülerinin, temenni ve dileklerinin KKTC olarak, Doğu Akdeniz'deki kardeş Türk devleti olarak, Türkiye ile her zaman kadim ve kutsal bağların, ekonomik, kültürel ile siyasi her türlü ilişkileri sağlıklı bir şekilde geliştirmek olduğunun altını çizen Tatar, KKTC'nin bu coğrafyada barış, huzur ve güvenlik içerisinde varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, KKTC'nin öneminin her geçen gün daha da arttığını ve yükseldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çünkü Doğu Akdeniz politikası bağlamında jeostratejik, jeopolitik birtakım ciddi küresel taşları etkileyecek şekilde değişen konjonktürde Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlığının sürekli olarak artması, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hepimizin bildiği gibi Ukrayna savaşı sonrası üstlendiği rol ve Doğu Akdeniz politikasına, bütün bu süreçlerin yansıması, Doğu Akdeniz'de hem doğal kaynaklar hem güvenlik meseleleri hem çeşitli boyutlarıyla oradaki tüm ticaretin ve enerji meselelerinin gündeme geldiği bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir Türk devleti olarak orada varlığını sürdürmesi, elbette milli ve ulusal çıkarlarımız bakımından hem Doğu Akdeniz'deki mavi vatanda, hem aynı zamanda hava sahasında FIR hatları bağlamında fevkalade stratejik, fevkalade önemli."

"Kıbrıs Türk halkı bütün gücünü, bütün oradaki başarısını Türkiye'nin desteğiyle sağlayabilmiştir"

Türkiye ile ilişkilerin daha da yoğunlaşmasının kendisinin en büyük temennisi olduğunun altını çizen Tatar, "Çünkü Kıbrıs Türk halkı bütün gücünü, bütün oradaki başarısını Türkiye'nin desteğiyle sağlayabilmiştir. Bunu herkes zaten çok iyi bilmektedir, anavatanımız aynı zamanda garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, anavatan Türkiye'nin dünyada çok güçlü ve söz sahibi bir ülke olarak bağımsızlığı, savunma sanayi, başarılarıyla her türlü felaketi en iyi şekilde yönetebilecek potansiyel ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın şu anda her yerde gördüğümüz gibi başarılarıyla ve milli politikayı olumlu şekilde geliştirmek suretiyle, bunun, yeni yüzyılda inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansımasıyla orada da onurlu ve başı dik yaşayabilecek bir Kıbrıs Türk halkı sizlerin kardeşleri ve dolayısıyla bana bugün tevdi edilen hemşehrilik beratıyla bir kez daha aramızdaki bu kutsal ve kadim bağların pekiştiğini ve onurlandırıldığını görüyorum."

Tatar Giresunlulara teşekkür etti

Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman anavatanıyla Türkiye ve Türk dünyasıyla iç içe, gönül birliği içerisinde mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, tüm Giresunlulara ve Karadeniz'e, kendisini misafir ettikleri için teşekkürlerini sundu.

Ersin Tatar daha sonra Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Programlara Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile bazı protokol üyeleri de katıldı.