İtalya göçmen kurtaran geminin operasyonlarını durdurdu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan yasalarına aykırı biçimde Akdeniz’de birden fazla göçmen kurtarma operasyonu icra eden İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms gemisi, son haftalarda üç operasyonda kurtardığı 176 göçmeni tahliye ettiği Carrara Limanı'nda durduruldu.

İtalyan makamları, gemiye 20 günlüğüne operasyonları durdurma cezası verdi.

Open Arms'tan yapılan açıklamada da faaliyetlerin 20 gün idari durdurulmasına ek olarak 10 bin avroya varan para cezasının da verildiği kaydedildi.

Gemiye 22 Ağustos'ta da ceza verilmişti

İspanyol STK, aşırı sağcı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, insani yardım gemilerinin çalışmalarını taciz etme stratejisini sürdürdüğünü savundu.

Open Arms gemisi, 22 Ağustos’ta da denizde birden fazla kurtarma operasyonu yaptığı için benzer şekilde ceza almıştı.

İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, ilk olarak yılbaşında kanun hükmünde kararname şeklinde yürürlüğe aldığı ve sonra şubatta yasalaştırdığı "STK yasası" olarak bilinen düzenleme, kurtarma operasyonu yapan STK gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırdığı gerekçesiyle insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekiyor.

Söz konusu yasa, STK gemilerinin denizdeki ilk kurtarma operasyonlarının ardından başka operasyon yapmadan İtalya'nın tahsis edeceği güvenli limana tahliye edilmesini öngörüyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

İtalya'da Ekim 2022'de göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, çıkardığı kararname ve yasalarla düzensiz göçmenler için "çekim gücü" olmakla suçladığı STK gemilerinin faaliyetlerini sınırlamaya çalışıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.