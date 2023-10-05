Şuşa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 2026 'Turizm Başkenti' oldu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üye ülkeleri Turizm Bakanlıkları Toplantısı, 2023 yılının Turizm Başkenti ilan edilen İran’ın Erdebil eyaletinde geçekleştirildi.

Turizm Bakanlıkları Toplantısına İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zerğami, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, EİT üye ülke büyükelçileri ile turizm temsilcileri ve Erdebil Valisi Hamid Ameli’nin yanı sıra misafir olarak D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri İsiaka Abdulkadir İmam katıldı.

Toplantıda oy birliği ile alınan kararla, 2026 yılının Turizm Başkenti olarak Azerbaycan’ın geçen yıl 2. Karabağ Savaşı ile özgürlüğüne kavuşturulan Şuşa şehri seçildi.

Alınan bir diğer karar da üye ülkelerdeki kaplıca ile şifalı sulara ilişkin geniş çaplı çalışma yapılması ve turizm sektöründe ön plana çıkarılması yönünde oldu.

"EİT kurucu ülkeler arasında ilişkileri artırmayı amaçlayan bir teşkilat"

Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, toplantıya ilişkin Türk basınına açıklamada bulundu.

EİT’in eski bir kuruluş olduğunu hatırlatan Kırlangıç, “(EİT) Türkiye'nin kurucusu olduğu ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan, onun yanı sıra bilim, eğitim, kültür ve turizm alanında da işbirliklerini düzenleyen, kurucu ülkeler arasında ilişkileri artırmayı amaçlayan bir teşkilat.” diye konuştu.

Kırlangıç, bu toplantıların rutin olarak yapıldığını aktararak, “Erdebil'de 5'inci toplantının yapılmış olması İran açısından, Erdebil açısından önemli. Bizim açımızdan da ilişkileri geliştirmek için önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdebil’in tarihi ve turizm potansiyeli yüksek bir şehir olduğuna değinen Kırlangıç, “Bu potansiyelin harekete geçirilmesi açısından da bir fırsat diye düşünüyorum. Bizim İran'la olan ilişkilerimizin geliştirilmesinde de önemli bir merkez. Erdebil tarihi bir şehir. İran tarihi açısından da önemli bir şehir. O açıdan da burada bulunmak güzel.” şeklinde konuştu.

“Şuşa dünya tarafından da tanınmış olacak”

Büyükelçi Kırlangıç, 2025 yılı için Erzurum'un Turizm Banketi ilan edildiğini ifade ederek bugünkü toplantıda oy birliği ile 2026 yılı için Azerbaycan’ın Şuşa şehrinin Turizm Başkenti olarak kabul edilmesinin “çok sevindirici” olduğunu söyledi.

Kırlangıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan’ın Şuşa şehri hem yeni özgürlüğüne kavuşan bir şehir. O açıdan da kültürel ve turistik potansiyeli yüksek olan bir şehir olmasına rağmen çok geliştirilmeye ihtiyacı olan da bir şehir. Bu vesileyle Şuşa’ya büyük yatırımlar yapılmış olacak. Şuşa dünya tarafından da tanınmış olacak. Bu açıdan da bunu önemsiyoruz. Azerbaycan Cumhuriyetini, dostlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Bundan sonra da Azerbaycan ile Türkiye her alanda birlikte dayanışma içinde çalışmaya devam edecekler.”

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı İzzetullah Zerğami de toplantıda Şuşa’nın Turizm Başkenti olarak seçilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “İran'da düzenlenen EİT toplantısında Şuşa'nın başkent seçilmesinden dolayı Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ve bugünkü EİT toplantısına da katıldıkları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha önce Şuşa’ya gittiğini ve yakından gördüğünü aktaran Zerğami, “Turizm için önemli potansiyele sahip bir şehir. Azerbaycan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Birçok ortak noktalarımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile Türkiye’nin iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Zerğami, "İki ülke arasında vize bulunmuyor. İran ve Türkiye arasında turizm alanında iyi ilişkiler var. Din, dil gibi ortaklıklarımız var. Tarih boyunca toplumsal yakınlıklarımız her zaman çok iyiydi. Bölge ülkeleri arasında özellikle Türkiye ile turizm alanında her zaman düzenli bir ilişkimiz oldu.” diye konuştu.