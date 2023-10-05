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Türkiye
DHA 05.10.2023 20:09

Esenler'de yangın: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Esenler'de yangın: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Tuna Mahallesi 718. Sokakta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan dumanı fark eden aile çocuklarını alarak dışarı çıktı. Ancak iki yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonra anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Anne sinir krizi geçirdi

Çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne sinir krizi geçirdi. İşten dönen baba, eve girmek isteyince kısa süreli arbede yaşandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor. 

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