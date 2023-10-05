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Türkiye
AA 05.10.2023 22:52

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk

İstanbul'da metrobüs hattındaki bazı duraklar ile üst geçitlerde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk
[Fotograf: AA]

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağındaki üst geçide yönelik yenileme çalışmaları nedeniyle vatandaşlar metrobüse ulaşmakta zorluk çekti.

Çalışmalar kapsamında üst geçide iki yönden çıkan merdivenlerden birer tanesinin kaldırılması nedeniyle metrobüse gitmek isteyenler, üst geçit merdiveninin yer aldığı kaldırımdan itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yoğunluk nedeniyle de vatandaşlar ilerlemekte zorlandı. Turnikeden yol seviyesine çıkılan merdivenlerde ve araçların beklendiği alanda yığılma yaşandı.

Metrobüsten inen ve turnike bölgesinden metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular da kalabalıkta gruplar halinde ilerlemeye çalıştı.

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