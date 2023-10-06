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Türkiye
DHA 06.10.2023 01:29

Polisten kaçıp seyir halindeki otomobilde şoför değiştirenler yakalandı

Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken seyir halindeki otomobilde şoför değiştiren 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Polisten kaçıp seyir halindeki otomobilde şoför değiştirenler yakalandı
[Fotograf: DHA]

Olay gece geç saatlerde Melikgazi ilçesi Sami İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği R.Y. yönetimindeki otomobili Sami İpek Caddesi üzerinde durdurmak istedi.

Polisin, 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipleri takibi sırasında seyir halindeki otomobilin şoför koltuğuna R.Y.'nin arkadaşı M.G. geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, takip sonucu Ihlamur Caddesi'nde durduruldu.

Polisten kaçıp seyir halindeki otomobilde şoför değiştirenler yakalandı

Otomobilde bulunan sürücü R.G. ve yolcu M.G. gözaltına alındı.

Polis, şüphelilere, 'dur' ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, uygunsuz plaka kullanımı, cam filmi ve abartı egzoz gibi suçlardan 17 bin 748 lira para cezası uyguladı.

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