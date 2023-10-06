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Türkiye
TRT Haber 06.10.2023 07:11

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 30 teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak şehit oldu.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023'de, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."​​​​​​​

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Parlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

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