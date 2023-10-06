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Türkiye
AA 06.10.2023 08:45

DEAŞ'a yönelik 26 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 92 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı 'Kıskaç' operasyonu yapıldığını duyurdu. Operasyonda 92 kişi gözaltı alındı.

DEAŞ'a yönelik 26 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 92 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini duyurdu.

"DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.

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