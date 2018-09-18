Suriye sınırına kurşun geçirmez beton bloklar sevk edildi

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen obüs, tank ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay Reyhanlı'ya gitti.
Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.
Takviye amaçlı giden araçlara sinyal kesici askeri araçların eşlik ettiği gözlendi.
Suriye sınırındaki birliklere çok sayıda, 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı da yapıldı.
Beton blokların tırlara yüklenerek sınır hattındaki birliklere gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA