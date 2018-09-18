  • 18 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.343
    EURO 7.426
  • BIST 94965.41
    ALTIN 245.484
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye sınırına kurşun geçirmez beton bloklar sevk edildi

Suriye sınırına kurşun geçirmez beton bloklar sevk edildi

TSK tarafından gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı. Sınır birliklerine ayrıca çok sayıda kurşun geçirmez beton blok sevk edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriye sınırına kurşun geçirmez beton bloklar sevk edildi

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen obüs, tank ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay Reyhanlı'ya gitti.

Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Takviye amaçlı giden araçlara sinyal kesici askeri araçların eşlik ettiği gözlendi.

Suriye sınırındaki birliklere çok sayıda, 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı da yapıldı.

Beton blokların tırlara yüklenerek sınır hattındaki birliklere gönderildiği öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, askeri sevkiyat, suriye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER