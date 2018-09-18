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Suriye sınırına kurşun geçirmez beton bloklar sevk edildi

TSK tarafından gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı. Sınır birliklerine ayrıca çok sayıda kurşun geçirmez beton blok sevk edildi.

18 Eylül 2018 Salı 16:30





