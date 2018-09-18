Akıncı Üssü davasında Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in beyanı alınacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 21 Eylül'deki duruşmasında, dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Akıncı Üssü'nde alıkonulan üst düzey askerlerin müşteki olarak beyanda bulunması bekleniyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada, müştekilerin beyanlarının alınmasına devam ediliyor.

Davada, 20 Eylül Perşembe gününden itibaren darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde alıkonulan önemli isimlerin müşteki sıfatıyla beyanda bulunması bekleniyor.

Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, emekli Orgeneral Abidin Ünal, emekli korgeneraller Mehmet Şanver, Mehmet Özlü ve İsmail Güney Kaya ile tuğgeneraller İmdat Bahri Biber ve Ahmet Biçer'e, 20 Eylül'de müşteki olarak duruşma salonundaki yerini alması için tebligat yapıldı.

Bir sonraki gün ise dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile emekli orgeneraller Salih Zeki Çolak, Galip Mendi, Kamil Başoğlu ve dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın müşteki sıfatıyla beyanının alınması bekleniyor.

Kaynak: AA