Sivas'ta kredi kartı ile ulaşım dönemi

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve Mastercart arasında yapılan iş birliği sayesinde Sivaslılar otobüslerde kent kart yerine kredi kartlarından da ödeme yapabilecek.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda yeni uygulamanın tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Mastercart Türkiye-Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve Kent Kart Yönetim Kurulu Üyesi Çınar Basmacı katıldı.

Sivas'ta toplu taşımada yapılan yenilikçi hizmetlere dikkat çeken Aydın, toplu taşımada çok sıkıntılı süreçler geçirdiklerini belirtti. Göreve geldiğinde toplu taşımada otobüs ve minibüslerin kullanıldığını anımsatan Aydın, "Bu sistemde minibüsler para, otobüsler biletle hizmet veriyordu. Bunun da kendi içerisinde yolcu kapma yarışları şeklinde sıkıntıları oluyordu. Bu sebeple kavgalar çıkıyordu." ifadelerini kullandı.

Bunun çözümü noktasında sorunları tespit ettiklerini ve yaşanan sistemde riski görerek tedbir almaya çalıştıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Tek tip toplu taşıma işine geçerek Türkiye'de bir ilki başardık. İkinci adımda bu işin ticaretini yapan arkadaşlara yönelik gerçekleştirdik. Olası bir istismara mahal vermeden araç içi nakit kullanımını minimuma indirecek yeni bir sistem arayışına girdik. Kent kart süreciyle o dönemde tanıştık, daha sonraki süreçlerde müşteri memnuniyetini esas alan istismara kapı bırakmayacak çözümler üretmemiz gerekiyordu. Bu kapsamda araç içi kamera uygulamasını geliştirdik. Güzergahların tamamen dijital bir ortamda kontrol edilmesi yönündeki bir sistemle vatandaşın ilettiği birçok sorunu giderecek adımlar attık.

Her isteyen Sivas'taki hareket halinde olan otobüslerimizi kendi telefonundan takip edebilir. Hangi güzergahta kaç dakika arayla hareket halinde, görebilir. Eskiden vatandaş bizi arayıp sorardı. Yeni sistemde her şey akıllı telefonlarında. Hizmette sınır yok. Biz her zaman şu hedefi kendimize koymuştuk, 'biz örnek alandan çok örnek alınan il olmalıyız.' Sivas Türkiye'de ilk 7 içerisindeyse iyi yoldayız demektir. Kendimize güveniyoruz, güvenmeliyiz. Daha çok çalışmalıyız, bu hem ülkemiz adına, hem şehrimiz adına önemsediğimiz bir konu."

Türkiye için çok önemli olan bir projeyi Sivas'ta hayata geçirdikleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Mastercard Türkiye Azerbaycan Genel Müdürü Çağlayan ise "Sivas Belediyesi ve Kentkart yönetimi iş birliği ile toplu taşımada kart kabulüne başlıyoruz. Yani bugün otobüse binmek için cebinizdeki kredi kartını, maaşınızın yattığı banka kartını kullanarak nakitsiz bir şekilde binebiliyor olacaksınız." açıklamasında bulundu.

Kent Kart Yönetim Kurulu Üyesi Çınar Basmacı da yeni sistemin hayırlı olmasını diledi.