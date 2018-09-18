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TSK Münbiç'te 47. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 47'nci devriye görevi icra edildi.

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TSK Münbiçte 47. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.


 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Eylül'de 47. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, munbic
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