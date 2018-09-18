TSK Münbiç'te 47. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Eylül 2018 tarihinde 47’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/BJT1CKRcYD — TSK (@TSKGnkur) 18 Eylül 2018

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Eylül'de 47. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

Kaynak: TRT Haber