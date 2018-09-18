Eskişehir ve Balıkesir'de FETÖ şüphelileri yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili "terör örgütüne üye olmak"tan aranan muvazzaf astsubay Ö.A.'yı kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir'de FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütüne yönelik soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'de öğretmen olarak görev yapan E.Ö.'nün gözaltına alınması talimatı üzerine harekete geçti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA