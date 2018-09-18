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Eskişehir ve Balıkesir'de FETÖ şüphelileri yakalandı

Balıkesir ve Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay ile bir öğretmen gözaltına alındı.

18 Eylül 2018 Salı 14:33





