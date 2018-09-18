Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.
Yapılan operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Avaşin - Basyan bölgesine 18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/u4tHAx3Wlf— TSK (@TSKGnkur) 18 Eylül 2018
Kaynak: TRT Haber