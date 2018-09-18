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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.

Yapılan operasyonda, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak'ın kuzeyi, avaşin basyan, hava harekatı
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