  • 18 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.445
    EURO 7.552
  • BIST 94763.15
    ALTIN 248.546
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da bugün bu yollar kapatılacak

İstanbul'da bugün bu yollar kapatılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında bu akşam oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda bugün bu yollar kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam 22.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray ile Lokomotiv Moskova müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 17.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, maç, yol, Lokomotiv Moskova
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER