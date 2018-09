Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz check-up dönemi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında aile sağlık merkezlerinde vatandaşlar ücretsiz check-up yaptırma imkanı buluyor.

Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezinde gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, müracaatta bulunan vatandaşların yaş gruplarına göre aile hekimleri tarafından yapılacak olan tahlillerinin ardından sağlık taramasından geçmiş olacağını belirtti.

Check-up yaptırmak isteyen vatandaşların kayıtlı bulundukları aile hekimine giderek ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabileceklerini ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Hangi yaş grubunda olursa olsun o yaş gurubunun gereklerine göre aile hekimi check up için parametreleri belirleyip sağlık taramasını yapacaktır. Hangi yaş grubunda olursa olsun tüm vatandaşlarımızı ücretsiz check-up yaptırmak için aile sağlığı merkezlerimize davet ediyorum.

Vatandaşın kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat etmesi ve check up yaptırmak istediğini söylemesi yeterli olacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı ücretsiz olarak sunduğumuz check up genel sağlık taraması için en yakın aile sağlığı merkezlerine gitmelerini bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız check up için Alo 182 hattından aile hekimlerine randevu alabilirler."

Kaynak: AA