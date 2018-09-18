Bursa'da İznik Gölü'ne 500 bin sazan yavrusu bırakıldı. Sazanların göle bırakılması dolayısıyla Devlet Su İşleri (DSİ) İznik Sosyal Tesisi'nde tören düzenlendi.

Törene Vali İzzettin Küçük, İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Kaymakam Bülent Bayraktar, İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede katıldı.

Vali Küçük yaptığı konuşmada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez biriminden temin edilen 500 bin balığın İznik'e getirildiğini belirterek, balıkların burada suyla buluşacağını kaydetti.

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Yıldız da başta İznik ve Ulubat gölleri olmak üzere İnegöl, Yenişehir, Karacabey ve diğer ilçelerde bulunan göl ve göletlere sazan yavruları bıraktıklarını söyledi.

Bugün ilave 500 bin sazan yavrusunu İznik Gölü'ne salacaklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Ülkemizin 5'inci büyük gölü İznik, yaklaşık 305 kilometrekare alana sahip olup, 4 adet istihsal sahasına bölünmüş durumdadır. İznik Gölü'nün yıllık su ürünleri üretim kapasitesi bin 102 ton olup, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine 2 milyon 130 bin lira katma değer sağlamaktadır. Bu istihsal sahaları halen gölün etrafında kurulu 5 su ürünleri kooperatifimizin 200 üyesi bulunmaktadır. Son bir yılda yapılan ve yapılacak balıklandırma 795 bindir. Yetişkin boya ulaşacak miktarın 23,85 ton olacağı planlanmaktadır. Bu üretimin karşılığı olarak da 262 bin 350 lira ekonomiye katkı sağlanması planlanmaktadır."

Yıldız, farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde gelecek yıllarda yeni balık türlerini deniz ve iç sulara bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yavru balıklar göle bırakıldı.

Kaynak: AA