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Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando takviyesi yaptı.

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Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı

Çeşitli bölgelerden gönderilen askeri araçları taşıyan tırlar ve komando birlikleri, Hatay Hassa'ya ulaştı.

Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, komando, asker araç
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