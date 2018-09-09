İstanbul Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken, yangın depoda maddi hasara neden oldu.
Kaynak: AA
İstanbul Tuzla'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken, yangın depoda maddi hasara neden oldu.
Kaynak: AA