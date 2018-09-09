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İstanbul Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İstanbul Tuzlada fabrika yangını

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürürken, yangın depoda maddi hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Tuzla, İstanbul, Deri Organize Sanayi Bölgesi
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