Kara araÃ§larÄ±nÄ±n modelleri yarÄ±ÅŸtÄ±, gerÃ§ekleri gÃ¶steri yaptÄ±

FNSS'nin "Askeri Kara AraÃ§larÄ± Model YarÄ±sÌ§masÄ±" bu yÄ±l 11'inci kez kapÄ±larÄ±nÄ± modelcilere aÃ§tÄ±. TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir tarafÄ±ndan ilgi duyanlar Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±’ndaki FNSS tesislerinde buluÅŸtu.

Ã–nceki yarÄ±ÅŸmalarda ABD, Polonya, Almanya ve Ä°spanya'dan usta modelcileri aÄŸÄ±rlayan etkinlik, 11'inci yarÄ±ÅŸmada TÃ¼rkiye'nin MoÄŸolistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n da katkÄ±larÄ±yla MoÄŸolistan Plastik Modelciler TopluluÄŸu'ndan bir modelciyi konuk yarÄ±ÅŸmacÄ± olarak aÄŸÄ±rladÄ±.

YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan 221 plastik figÃ¼r ve araÃ§ modeli renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. EtkinliÄŸe katÄ±lanlar modelleri ilgiyle inceledi, bol bol fotoÄŸraf Ã§ekti.

FNSS'nin Ã¼rettiÄŸi araÃ§larÄ±n test sahasÄ±ndaki gÃ¶sterisine yer verildi

"Ãœret, EÄŸlen, PaylaÅŸ" sloganÄ±yla her geÃ§en yÄ±l katÄ±lÄ±m kalitesini artÄ±rmayÄ± baÅŸaran etkinlikte, bu yÄ±l 10 farklÄ± kategoride 45 yarÄ±ÅŸmacÄ± Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ner'in "Modelcilikte GÃ¼ncel Trendler" baÅŸlÄ±klÄ± semineri verdiÄŸi etkinlik, FNSS'nin Ã¼rettiÄŸi araÃ§larÄ±n test sahasÄ±ndaki gÃ¶sterisiyle son buldu.

FNSS'nin taktik tekerlekli zÄ±rhlÄ± aracÄ± Pars 8x8 ve paletli zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ± ZMA-15'in kabiliyetlerini sergilediÄŸi gÃ¶steri ilgiyle izlendi. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar gÃ¶steri sonrasÄ±nda araÃ§larÄ± inceledi.

Ã–zellikle genÃ§ yaÅŸtaki modelcilerin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ± etkinlik, FNSS’nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri arasÄ±nda. Bir savunma ÅŸirketinin dÃ¼zenlenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶rneklerinden ayrÄ±lan etkinlik, askeri kara araÃ§larÄ±na meraklÄ± modelcilere eÅŸsiz deneyim sunuyor.

Kaynak: AA