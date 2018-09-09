Şırnak'ta terör operasyonu: 23 gözaltı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre ve Silopi'de terör örgütü PKK/KCK bünyesinde kurye ve işbirlikçi olarak faaliyet yürüten, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

23 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 23 zanlı yakalandı.

Adreslerde ve zanlıların üst aramalarında, örgüte müzahir doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA