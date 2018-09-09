666. Elmalı Yağlı Güreşleri yağmur altında devam ediyor

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gün müsabakaları çekişmeli sürüyor.

Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Osman Aynur ve Ali Gürbüz'ün de bulunduğu 72'si başpehlivan, bin 600'ün üzerinde güreşçi mücadele ediyor.

Çeyrek finalde, İsmail Balaban ile eşleşen Hamza Köseoğlu, kıyasıya geçen mücadelede, koluna aldığı darbe sonucu hafif sakatlık yaşadı. Hakem heyeti tarafından Balaban'a sarı kart verildi, Köseoğlu'nun, doktor muayenesiyle güreşe devam edemeyeceği belirlendi.

Ara ara etkili olan dolu ve yağmura rağmen güreşlere devam edildi. Polis ve sağlık ekipleri, yağmurluklarını giyerek görevine devam etti. Saha kenarlarında kispet giyerek güreşmeye çalışan miniklerin mücadelesi de renkli görüntü oluşturdu.

Başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Nedim Gürel, yarı finale yükseldi.

Güreşleri, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda sporsever izledi.

Kaynak: TRT Haber, AA