Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 asker yaralı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesi Aslankaraş mevkisinde askeri unsurlara ait aracın devrildiği belirtildi.

Kazada, araçta bulunan 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

TSK: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yapılan açıklamada ise, Hakkari bölgesinde, meydana gelen askeri araç kazasında, 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığı belirtilerek, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Kaynak: AA