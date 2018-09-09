Türk Yıldızları'nın kokpit görüntüleri nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Balıkesir Edremit'te 6 Eylül'de düzenlenen "5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali' kapsamında yaptığı gösterinin kokpit görüntüleri nefes kesti.
Türk Yıldızları'nın, festival kapsamında ilçeye bağlı Akçay Mahallesi semalarında düzenlediği gösteriler, uçakların kokpitlerinden görüntülendi.
Yüzlerce kilometrelik hızda büyük bir ustalıkla manevralarını yapan Türk Yıldızları'nın gösterileri pilotların üstün kabiliyetlerini gözler önüne serdi.
Kaynak: AA