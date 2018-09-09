İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi, atlı süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı.

Kutlamalar Basmane Karakolu önünde Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk bayrakları ile yürüyen katılımcılar, ay yıldızlı tişörtler giydi. Çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği yürüşte 350 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Törende İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Türk bayrağı ve toprak emaneti

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan İzmir Valiliği önündeki törene geçildi.

Buradaki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve Valilik binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Bu gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Büyük Taaruz Atlı Birliği'nin Afyonkarahisar'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprak, Vali Ayyıldız'a teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, "Kutsal emanet ilelebet bizde ve İzmir'imizde yaşayacaktır. Vatan size minnettardır." dedi. Bu sırada Saat Kulesi önünde Atatürk posteri açıldı.

Yüzme etkinliği

Öte yandan kutlamalar kapsamında Urla'da da "Dokuz Eylül Yüzme Etkinliği" gerçekleştirildi.

Gelinkaya sahilinde Marathon Masters Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe Manş Denizi'ni yüzerek geçen üçüncü Türk kadını unvanını alan 22 yaşındaki Bengisu Avcı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 yüzücü katıldı.

Yüzücüler, 2 kilometrelik parkurda kulaç attı.

Kaynak: AA