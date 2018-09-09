Antarktika'ya ulaşan ilk Türk teknesi Sığacık'ta

Uzaklar-2 Antarktika'ya ulaşan ilk Türk teknesi unvanını taşıyor. Osman Atasoy'un kaptanı olduğu tekne Sığacık'ta karaya çekildi.

Kaptan Osman Atasoy ve Sibel Karasu, Uzaklar-2 isimli tekneleriyle Antarktika'ya ulaşan ilk Türk denizciler olma başarısını gösterdi.

Atasoy ve Karasu, Türkiye'ye döndü ve teknelerini İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Limanı'nda karaya çekti. Ekibin 4 yıl önce Marmaris'ten başlayan yolculuğu Sığacık'ta son buldu. Uzaklar-2 teknesi de Sığacık'ta bakıma alındı.

Osman Atasoy, "Daha önce tekneyle Antarktika'ya hiç bir Türk gitmemiş, denizden sefer düzenlememiş, dünyadaki yedi kıtadan biri olan Antarktika'ya biz de hasbel kader oraya giden ilk Türk teknesi ve denizcileri olduk. Antarktika yolculuğunun en önemli olayı orada bir Türk bilim üssü kurulması için dönüşte başlattığımız kampanya oldu." dedi.

İşte bu seyahat sonrası Türkiye, Antarktika'ya bir bilim üssü kurmak üzere harekete geçti. Şimdi bu üssü kurmak için uygun bir yer aranıyor.

Kaynak: TRT Haber