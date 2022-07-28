Olay, saat 06.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı hafif ticari araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, bilgisayar dükkanını gözüne kestirdi.

Kapının kilidini kıran hırsızlar içeriye girerek 50 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı.

Hırsızlar soyguna devam ettiği esnada sesleri duyan çevre binalardaki mahalleli, hırsızlara bağırarak çakmak fırlattı.

Süpürgeyle hırsızları kovaladı

Hırsızın elindeki sopayı gösterip vatandaşları tehdit etmesi üzerine eline süpürge alan bir başka vatandaş ise koşarak aşağıya indi.

Hırsızları karşısında gören adam, onları süpürge sallayarak kovaladı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar ise geldikleri araca apar topar binere kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Polis hırsızların peşinde

Olayın ardından durumu öğrenerek dükkanına gelen işyeri sahibi Enver Sefa Özbay, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri görüntüleri incelemeye alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.