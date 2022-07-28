Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist sınırda yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PKK/PYD mensubu olduğunu tespit ettikleri teröristi, sınırda yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgu işlemleri için Ceylanpınar Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa PKK/YPG Terörle Mücadele
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