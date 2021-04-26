Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Ay bu gece kendisini gösterecek
[Fotoğraf: AA]
Ay'ın dolunay evresindeyken Dünya'ya en yakın noktaya gelmesiyle oluşan Süper Ay bu akşamdan itibaren görülecek. Pembe Ay da denilen bu doğa olayı, yarın sabah saatlerine kadar gözlemlenebilecek.
Ay, Dünya'ya yüzde 7 daha yakın olacak, yüzde 15 daha parlak görünecek. Bu gece gökyüzüne bakanlar Süper Pempe Ay'ı gözlemleyebilecek.
Süper Ay, Ay'ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor. İsminin pembe olmasını ise, bu dönemde açan alev çiçeğinden alıyor.
Süper "Pembe" Ay yarın sabaha kadar görülebilecek.
Bu yıl içerisinde mayıs ve haziran aylarında 2 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.
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