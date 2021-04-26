Ay, Dünya'ya yüzde 7 daha yakın olacak, yüzde 15 daha parlak görünecek. Bu gece gökyüzüne bakanlar Süper Pempe Ay'ı gözlemleyebilecek.

Süper Ay, Ay'ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor. İsminin pembe olmasını ise, bu dönemde açan alev çiçeğinden alıyor.

Süper "Pembe" Ay yarın sabaha kadar görülebilecek.

Bu yıl içerisinde mayıs ve haziran aylarında 2 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.