Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 101 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücüler gözaltına alındı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda giriş yapan düzensiz göçmenlerin batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine Siverek-Diyarbakır kara yolunda önlem aldı.
Uygulama noktasına gelen 3 minibüsü durduran ekipler, araçlardaki 86 Afganistan, 13 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu 101 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücüleri gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücüler hakkında "göçmen kaçakçılığı"ndan adli işlem başlatıldı.
Göçmenlerin ülkelerindeki bazı kişilere biner dolar ödeyerek İran üzerinden yurda girdikleri ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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