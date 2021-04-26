Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda giriş yapan düzensiz göçmenlerin batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine Siverek-Diyarbakır kara yolunda önlem aldı.

Uygulama noktasına gelen 3 minibüsü durduran ekipler, araçlardaki 86 Afganistan, 13 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu 101 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücüleri gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücüler hakkında "göçmen kaçakçılığı"ndan adli işlem başlatıldı.

Göçmenlerin ülkelerindeki bazı kişilere biner dolar ödeyerek İran üzerinden yurda girdikleri ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.