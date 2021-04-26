İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince sınırda çalışma başlatıldı.

Van Valiliğinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"26 Nisan'da uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı-Yukarı Kuyucak Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Sınırı yasa dışı olarak geçen atlı gruba müdahale edilmiş, iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır."