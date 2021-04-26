Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da atlara yüklenmiş 51 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırını geçen atların sırtındaki iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirdi.
İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince sınırda çalışma başlatıldı.
Van Valiliğinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"26 Nisan'da uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı-Yukarı Kuyucak Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Sınırı yasa dışı olarak geçen atlı gruba müdahale edilmiş, iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır."
Etiketler: Uyuşturucu
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