Yerin 20 metre altında, 470 metre uzunluğunda...

Damlataşları, sarkıtları, dikitleri, sütunları ve travertenleri ile büyülüyor.

Tarsus Belediyesi Kent Daire ve Tanıtım Müdürü Nadir Durgun, Taşkuyu Mağarası'nın Miyosen Çağı'na kadar giden bir mağara olduğunu ve yağmur sularının kalkerli taşlar arasındaki çatlaklardan akmasıyla oluştuğunu söyledi.

Mağara birbirine bağlı galerilerden oluşuyor

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Taşkuyu Mağarası, 2006 yılında tesadüfen bulundu.

2012 yılında Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı.

Taşkuyu Mağarası, 7 farklı galeriden oluşuyor. Bu galeriler içerisinde pek çok sarkıt, dikit, aykırı oluşumlar, mağara incileri, perde oluşumlar görmek mümkün.

Mağara incileri bulunuyor

Mağarayı diğerlerinden ayıran özelliği, nadir rastlanan aykırı oluşumların ve mağara incilerinin bulunması.

Mağaranın büyük bir bölümü yoğun damlataş oluşumları ile kaplı. Duvarlarında perde ve duvar damlataşları, tabanda ise örtü damlataşları bulunuyor. Mağarada damlataş havuzları da yer alıyor.