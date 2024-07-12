Sultangazi'de İETT otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı

Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden Mustafa S. hakimiyetindeki 34 KT 8487 plakalı İETT otobüsü, yolda duran inşaat malzemesi yüklü tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Tırın sürücüsü de ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.