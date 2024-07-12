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Türkiye
AA-DHA 12.07.2024 08:54

Havaya silahla ateş edip sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltında

Bursa'da tabanca ile havaya ateş açıp, o anları sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki H.E. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Havaya silahla ateş edip sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltında

Olay, 9 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 5'inci Çağlayan Sokak'taki bir binanın çatısında meydana geldi.

Şüpheli o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. 

4 ayrı suç kaydı bulunuyor

4 suç kaydı bulunan H.E., evine düzenlenen operasyonla, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan gözaltına alınırken, havaya ateş ettiği tabanca da ele geçirildi. Şüpheli H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Asla müsaade etmeyeceğiz"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından, evinin çatısından havaya defalarca ateş eden H.E'nin "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan yakalandığını belirtti.

Demirtaş, zanlının Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını belirterek, "Hedef gözetmeksizin havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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