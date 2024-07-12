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Türkiye
TRT Haber 12.07.2024 07:29

Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek. Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonu İzmir ve İstanbul'da ise yağmur beklenmiyor.

Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Yağışlı hava, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yağış beklenen bölgeler ve illerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Batı Karadeniz’in iç kesimleri Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Edirne dışında Marmara bölgesi, kıyı Ege ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ile batısı ve Karadeniz bölgesinde yağışları görmek mümkün olacak."

Hafta sonu serin ve yağışlı hava etkili olacak

Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olacağını aktaran Tekin şunları söyledi:

"Cumartesi günü için ise Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile yine karadeniz bölge genelinde yağışlar alacağız. Pazar ve pazartesi günü ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesini bekliyoruz."

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3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Yağışların Ankara ve İstanbul'da yer yer devam edeceğini aktaran Tekin 3 büyük ilin hava durumunu şöyle anlattı:

"Başkentte cuma ve cumartesi günü yağışı göreceğiz. Cuma günü kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olabilir. İstanbul’da cuma günü yağış göreceğiz, hafta sonu ise yağış ara verecek. İzmir’de cuma günü yağış göreceğiz ancak hafta sonu yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak."
 

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