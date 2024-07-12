Otomobil kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı: 11 yaralı

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Tepe Değirmenleri mevkisinde H.Y. idaresindeki otomobil yolda seyir halindeyken kahvehanenin önündeki kaldırıma daldı, 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.